Dia Nacional do Fusca terá evento em Curitiba no dia 19 de janeiro; veja onde

No dia 19 de janeiro acontece em Curitiba um evento para comemorar o Dia Nacional do Fusca. Será na Ceasa Curitiba, das 7 às 18 horas. O evento é considerado o maior em área coberta do Brasil, e deve reunir apaixoandos e colecionadores do carrinho. Para o evento, os organizadores pedem a doação de um litro de leite UHT, que dá direito também a participar de sorteios de brindes.

No dia também haverá a apresentação de bandas, food trucks, exposição de peças, área reservada para crianças e churrasqueira, além, é claro, de fuscas de vários modelos e anos. O fusquinha, como também é conhecido, tornou-se um ícone. Estima-se que na sua história, mais de 21 milhões de unidades foram fabricadas em todo o mundo.

Via: Bem Paraná